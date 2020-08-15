بالصور.. بعثة برشلونة تغادر بوجوه عابسة بعد زلزال بايرن

وخرج برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم أمس، الجمعة، بعد هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في إطار مباريات دور الثمانية من المسابقة القارية.

ورحلت البعثة عن الفندق في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد.



وكانت وجوه بعثة برشلونة عابسة وشاردة الذهن بعد ما شاهدوه من كارثة تاريخية سيظل يتذكرها العالم أجمع لسنوات طويلة، بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

بعد عودة اللاعبين من المفترض أن ينتقلون إلى المدينة الرياضية لاستلام سياراتهم وبداية عطلاتهم، في انتظار معرفة القرارات التي سيعلنها بارتوميو خلال الأيام القليلة المقبلة.