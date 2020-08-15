2020-08-15 | 14:26
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ورحلت البعثة عن الفندق في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد.
وكانت وجوه بعثة برشلونة عابسة وشاردة الذهن بعد ما شاهدوه من كارثة تاريخية سيظل يتذكرها العالم أجمع لسنوات طويلة، بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.
بعد عودة اللاعبين من المفترض أن ينتقلون إلى المدينة الرياضية لاستلام سياراتهم وبداية عطلاتهم، في انتظار معرفة القرارات التي سيعلنها بارتوميو خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بعثة برشلونة تغادر بوجوه عابسة بعد زلزال بايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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