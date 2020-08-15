بولندا مقر لقيادة الفيلق الخامس الأمريكي بعد تعزيز القوات بألف جندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت واشنطن ووارسو، السبت، اتفاقا لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في بولندا بمقدار ألف جندي لتصبح الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي مقرا للفيلق الخامس.



وبموجب "اتفاق التعاون الدفاعي المعزز"، الذي وقع عليه كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلازكزاك في القصر الرئاسي في وارسو، أصبحت بولندا مقرا لقيادة الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي.

وقال الرئيس البولندي أندري دودا بعد المراسم: "هذا سوف يعزز الضمان بأن جنودنا سيقفون جنبا إلى جنب في حال أي خطر، سواء كان تهديدا لبولندا أو للولايات المتحدة".

ومن المنتظر أن تغطي بولندا تكاليف التواجد وهو ما قدرته وزارتها للدفاع بأنه سوف يبلغ 500 مليون زلوتي (135 مليون دولار) سنويا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبما أن بولندا سوف تصبح مقر قيادة الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي ،فإنه سوف يتواجد نحو مئتي فرد من تلك الوحدة في وارسو على أساس تناوبي.

ولم يتوفر المزيد من التفاصيل عن الاتفاق.

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ويوجد حاليا حوالي 4500 جندي أمريكي في الدولة الأوروبية العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولطالما دعت بولندا لتواجد دائم وهو ما تراه ضمانا ضد أي اعتداء روسي محتمل.

كانت روسيا انتقدت تواجد الناتو المعتزم بالقرب من حدودها.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن خطط جديدة لسحب 11900 جندي من ألمانيا، لتخفض عدد القوات هناك من 36 ألفا إلى 24 ألف جندي.

وسوف تتم إعادة تمركز نحو 5600 جندي أمريكي في دول حلف الناتو بينما سوف يعود 6400 جندي إلى الولايات المتحدة، كما سوف تجري عمليات انتشار بالتناوب في أوروبا.

ويمكن نشر القوات التناوبية في بولندا وفي شمال شرق أوروبا قرب منطقة البلطيق وفي الجنوب الشرقي بالقرب من البحر الأسود، بحسب البنتاجون.