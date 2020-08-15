خليجيون_ضد_التطبيع | رفض صامت وعجز خانق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار الإعلان الأميركي عن تطبيع العلاقات الدبلوماسيّة، الإسرائيليّة - الإماراتيّة، موجة اعتراض خليجيّة من عدة دول مختلفة، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحيث أعرب الناشطون عن رفضهم للاتفاقيّة وكل ما تنص عليه اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الإعلام الكويتي السابق، سعد العجمي، من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر": "أنا من جيل السبعينات، أكثر من 40 عامًا وأنا أدرس في المدرسة وأسمع وأشاهد وأقرأ في الإعلام الرسمي أن فلسطين قضية العرب الأبدية.. لم يتغير شي من قناعتي، فلسطين بالنسبة لي أرض محتلة ومقدسات مغتصبة، وممارسات بعض الفلسطينيين الخاطئة والمرفوضة إن حدثت ليست مبررًا لخيانة القضية عربيًا".

وأشار د. عبد الله العودة، السعودي، من خلال حسابه في "تويتر" إلى أن "الترند الأول في السعودية وفي أكثر من بلد #خليجيون_ضد_التطبيع".

متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يتحدث من خلاله شاب ليعبر عن رفضه لاتفاقيات التطبيع العربيّة الإسرائيليّة.

وأعاد المغردون نشر تغريدة كان قد نشرها وزير خارجيّة الإمارات، عبدالله بن زايد، عام 2014 يقول فيها "Israel kills children ישראל הורגת ילדים اسرائيل تقتل الاطفال #ICC4Israel ريتويت وانسخها وغرد بها من حسابك".

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كتب هذا التعبير الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في ثلاث لغات ليأكد للعالم على جرائم الاحتلال، فكانت الغاية من إعادة النشر على ما يبدو لطرح سؤال ما الذي تغير منذ ذلك الحين؟

وتصدّر وسم #عمانيون_ضد_التطبيع لائحة المواضيع المتداولة في دولة عُمان وفقًا لما قاله الصحافي سمير النمري عبر "تويتر".

وكتب الصحافي العُماني المختار الهنائي عبر "تويتر" أنه "إلى جميع الشعوب العربية.. قد تُخذل قلوبكم وتقهر مشاعركم وتتجرعون المرارة وما باليد حيلة، فليس لكم ناقة ولا جمل، فلم يتم استشارتكم وأنتم لم ترضون بأي تطبيع مع الكيان الغاشم.. أملنا بما نربي به أبناءنا، نعلمهم بأن فلسطين قضيتنا الأولى ولا صلح وسلام مع المحتل. #عُمانيون_ضد_التطبيع".

كتب عوض المطيري من خلال حسابه في "تويتر" أنهم "يطرحون فكرة رومانسية السلام مقابل فكرة بشاعة الحرب، ليبرروا من خلالها تطبيعهم، ثم يربطوها بـ‘حب الحياة‘ وكأن المقاومة نقيضه لها. إن من يساهمون في نشر ثقافة التطبيع ‘تطبيع الاحتلال والقمع والخنوع والمجازر‘ هم من يكرهون الحياة من يستشهد مات لأنه يريد حياة أجمل لمن يخلفه".

وكتبت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" في حسابها على "تويتر" إننا "نراقب بحزن ما يجري في الإمارات، ونحن على وعي بوجود أغلبية صامتة رافضة لهذا الذل والهوان. ورغم الأوضاع الخليجية الراهنة إلا أننا ندعو لتوحيد جهود مقاومة ورفض التطبيع، والنأي بالقضية الفلسطينية عن القضايا الفردية والمصالح الضيقة. #خليجيون_ضد_التطبيع #بسكم_تطبيع".