شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف السورية تقرر رفع تعليق صلوات الجماعة في دمشق وريفها والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الأوقاف السورية افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق بدءا من غد الأحد.

وقالت إن ذلك يأتي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التي قررتها سابقا لإغلاق مساجد المحافظتين. Advertisements وأوضحت الوزارة أن إعادة الصلوات سيراعي "أقصى إجراءات الوقاية الصحية". وأشارت إلى استمرار تعليق الدروس وباقي الأنشطة الدينية. وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في محافظتي دمشق وريفها لمدة 15 بوما، وذلك "عملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا" وبعد تسجيل أعلى الإصابات بكورونا في المحافظتين.

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