شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 779 مصاب بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت شفاء 779 إصابة من مرض (كوفيد19) في ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض بدولة الكويت 67519. وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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