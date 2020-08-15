خلال اسبوع.. وفاة اكثر من مئة مصاب بكورونا في كردستان

وقالت الوزارة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "معدل الإصابات والوفيات في الإقليم للفترة من 7 آب إلى 14 الجاري وأظهر قفزة في عدد ضحايا الوباء".

واضافت أن "حالات الاصابات والوفيات خلال تلك المدة ارتفعت بشكل ملحوظ وخلال اسبوع واحد اجريت فحوص في اربيل لـ10 آلاف و66 شخصا اظهرت اصابة 2343 بفيروس كورونا بينما توفي 65 من بينهم".

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وتابعت أنه "في السليمانية اجريت فحوص مختبرية لـ5424 مشتبها باصابته اظهرت النتائج اصابة 837 بالفيروس توفي 29 من بينهم".

ولفتت الى انه "وفي دهوك اجريت الفحوص على 7 آلاف و15 مشتبها به اظهرت النتائج اصابة 625 من بينهم فارق الحياة ثلاثة مصابين من بينهم"، موضحة انه "في حلبجة اجريت الفحوص على 233 مشتبها به اظهرت النتائج اصابة 113 من بينهم بفيروس كورونا توفي اربعة من بينهم".