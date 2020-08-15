بركان إتنا الإيطالي يعاود نشاطه

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 مساءً, 15 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض عاود بركان إتنا نشاطه في جزيرة صقلية الإيطالية بانبعاث معتدل لسحب الرماد.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين أن السحب السوداء الناجمة عن هذا النشاط تبعثره الريح باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي.

ولم يؤثر تجدد نشاط البركان حتى الآن على حركة الملاحة في مطار كاتانيا الدولي.

ويعد بركان إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا ويقع على ارتفاع 3324 مترا ويغطي مساحة 1250 ألف كيلومتر مربع.

وكان آخر مرحلة نشاط للبركان في ربيع العام 2017 ، فيما كان الثوران الأكبر له في شتاء 2008-2009.

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