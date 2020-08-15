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ملف سد النهضة يتصدر مباحثات مصرية سودانية بالخرطوم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة، الاثنين المقبل.

يأتي ذلك فيما تبدأ مباحثات رسمية سودانية مصرية في الخرطوم، تناقش عددا من الملفات والقضايا المشتركة، أبرزها سد النهضة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين.

ويرأس الوفد المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

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سد النهضة

وبحسب معلومات خاصة لـ"العربية"، فإن الوفد المصري يضم وزراء الري، والنقل، والصحة، والصناعة والكهرباء.

كما تهدف الزيارة التي تستمر ليوم واحد، بحسب المصادر، إلى مناقشة الأوضاع الحالية في السودان والرؤية المصرية حولها، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلا عن ملف سد النهضة.

كما يعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.

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