شكرا لقرائتكم روسيا: بدأنا في إنتاج لقاح كورونا.. ويُطرح نهاية الشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنك-في" Sputnik V، وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، بحسب ما أفادت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، وبذلك أصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت روسيا إن اللقاح سيطرح بنهاية الشهر الجاري.

تعبيرية

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية ثلاثة أسابيع.

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وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وبحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" فعاليته في علاج فيروس كورونا.

لكنه شدد على أنه من المهم الالتزام بكافة القواعد العملية في صناعة العقاقير.

وقال ترمب إن واشنطن لا تعرف الكثير عن اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما ملموسا في تطوير لقاحٍ لكورونا، مضيفا أن بلاده ستعلن عن شيء في المستقبل غير البعيد.

وأثار إعلان روسيا أول دولة في العالم تسجيلها لقاحاً يوفر "مناعة مستدامة" ضد فيروس كورونا، الأسبوع الماضي، عاصفة من الانتقادات في عدد من دول العالم، ومخاوف عند بعض الخبراء.

فقد اعتبر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لم يختبر على نحو كافٍ، مشدداً على أن الهدف هو ابتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب.

كما عبر بعض الخبراء عن قلقهم بشأن قرار موسكو منح الموافقة للقاح قبل استكمال التجارب النهائية.