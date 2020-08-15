كندا.. منح الإقامة لطالبي اللجوء العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا

أعلن وزير الهجرة الكندي، ماركو منديتشينو، أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء الذين عرضوا أنفسهم للخطر من أجل تقديم الرعاية للمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح منديتشينو، في مؤتمر صحفي، أنه سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة لهم ولعائلاتهم في حال كانوا قد تقدموا سابقا بطلبات بحلول مارس الفائت، حتى ولو أنه تم رفضها حينها.

وتابع أن هذا الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء الذين ساعدوا بشكل مباشر في رعاية مرضى كوفيد-19 في منزل أو عيادة أو دار لرعاية المسنين.

وقال “بما أن هؤلاء الأفراد يواجهون مستقبلا غير مؤكد في كندا، فإن الظروف الحالية تستحق إجراءات استثنائية، تقديرا لخدماتهم الاستثنائية خلال فترة الوباء”.

ويعمل غالبية طالبي اللجوء في كيبيك، المنطقة الكندية الأكثر تضررا من الوباء، حيث سجلت حوالي 61 ألف إصابة بفيروس كورونا و5.715 وفاة.