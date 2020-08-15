شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. 277 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ليبيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات. وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 7327 والوفيات إلى 139 حالة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 848 حالة بعد تماثل 32 حالة للشفاء.

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