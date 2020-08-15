كشفت وزارة الصحة، السبت، عن عزمها رفع توصيات إلى خلية الأزمة، تتضمن اتخاذ إجراءات "صارمة" لمواجهة الارتفاع الجديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متوقعة استمرار الزيادة في الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى أن توصياتها ستتضمن استمرار الحظر الجزئي.
وأضاف الحلفي أنه “في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي أجراء قانوني بحق المخالفين".
وأكد أن “التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرا شاملا"، داعيا في الوقت نفسه إلى "الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا للسيد علي السيستاني بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين".
وشدد الحلفي على "منع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، عن تخطي حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الـ4000 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تكشف عن إجراءات 'صارمة' لمواجهة الارتفاع الجديد بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.