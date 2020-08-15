الصحة تكشف عن إجراءات 'صارمة' لمواجهة الارتفاع الجديد بإصابات كورونا

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الموقف مع فيروس كورونا مقلق جداً بسبب زيادة الأعداد، فضلا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف فحص يوميا”، لافتاً إلى ”عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة”، متوقعاً استمرار الزيادة في الأيام المقبلة.وأضاف الحلفي أنه “في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي أجراء قانوني بحق المخالفين".

وأكد أن “التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرا شاملا"، داعيا في الوقت نفسه إلى "الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا للسيد علي السيستاني بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين".



وشدد الحلفي على "منع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، عن تخطي حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الـ4000 إصابة.

