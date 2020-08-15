بالصور.. اخماد حريق كبير في ذي قار

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اخماد حريق كبير في ذي قار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في محافظة ذي قار تمكنت من السيطرة على حادث موسع اندلع في قابلوات شركة اور بوقت قياسي وبمشاركة ٨ فرق اطفاء ".
واضافت انه "تم اخماد الحادث بوقت قياسي وعزل براميل تحتوي على مواد سريعة الاشتعال حالت دون وصول النار اليها باشراف مدير المحافظة العميد صلاح جبار ابو سهير".
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