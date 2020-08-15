إصابة إمرأة وطفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 3 دقائق

ومنذ الأسبوع الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضد مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن “مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية ودبّابات استهدفت مواقع لحماس في قطاع غزة” بينها “منظومة للدفاع البحري تستخدمه حماس وبنى تحت أرضية ومراكز مراقبة”، مؤكداً أن القصف تم “ردّاً” على استمرار إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أسفر عن إصابة امرأة حامل وطفل في الثالثة من عمره بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى وسط قطاع غزة .

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وكان جيش الاحتلال نفذ فجر أمس غارات مماثلة قال إنها استهدفت مواقع ومراكز مراقبة لحركة حماس، وذلك أيضا بذريعة الرد على البالونات التي يتم إطلاقها من غزة وتؤدي إلى اشتعال حرائق.

وتأتي هذه الغارات بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس برد قوي على إطلاق البالونات.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت أمس معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه المستوطنات.