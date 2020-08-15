شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يثمن دعم التحالف المستمر لدحر مشروع إيران التدميري والان نبدء بالتفاصيل

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن ودحر مشروع إيران التدميري. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، وحث خلاله على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأطلع المحافظ العكيمي، نائب الرئيس الريمني على أوضاع مقاتلي الجيش والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً الاستمرار في مقارعة انقلاب الحوثيين بعزيمة ومعنويات قتالية عالية.

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