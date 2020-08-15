سمكة قرش تهاجم امرأة قبالة ساحل استراليا الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

نقلت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما إلى المستشفى اليوم السبت بعد أن أصيبت بجروح خطيرة جراء هجوم سمكة قرش، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء وكالة أسوشيتد برس الأسترالية عن خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز قولها إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في أسفل ساقها في الهجوم الذي وقع قبالة شاطئ شيلي بالقرب من بورت ماكواري، على بعد 386 كيلومترًا شمالي سيدني.

وفتكت أسماك القرش بستة أشخاص في المياه الأسترالية حتى الآن في عام 2020 ، كما أصيب ستة آخرون بجروح خطيرة.​