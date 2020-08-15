بلغت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم الجمعة، بسبتة المحتلة 231 حالة، بعد تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بـ”كوفيد-19″.
وكشفت صحيفة ‘إلفارو” أن عدد الحالات النشيطة في المدينة، بلغ 6 بينها، 5 حالات تخضع للعزل المنزلي، فيما حالة واحد تتواجد في المستشفى الجامعي للثغر المحتل.
وارتفعت حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 221 حالة، بينما استقر عدد الوفيات في 4 حالات، منذ بداية الجائحة.
وتوصي السلطات الصحية بسبتة المحتلة الساكنة باتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.
كانت هذه تفاصيل خبر سبتة المحتلة..إصابة جديدة بـ”كورونا” ترفع الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 231 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.