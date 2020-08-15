سبتة المحتلة..إصابة جديدة بـ”كورونا” ترفع الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 231 حالة

بلغت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم الجمعة، بسبتة المحتلة 231 حالة، بعد تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بـ”كوفيد-19″.

وكشفت صحيفة ‘إلفارو” أن عدد الحالات النشيطة في المدينة، بلغ 6 بينها، 5 حالات تخضع للعزل المنزلي، فيما حالة واحد تتواجد في المستشفى الجامعي للثغر المحتل.

وارتفعت حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 221 حالة، بينما استقر عدد الوفيات في 4 حالات، منذ بداية الجائحة.

وتوصي السلطات الصحية بسبتة المحتلة الساكنة باتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.