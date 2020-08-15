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50 ألف إصابة جديدة و1060 وفاة بكورونا في البرازيل 

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شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف إصابة جديدة و1060 وفاة بكورونا في البرازيل  والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 50644 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد إضافة إلى 1060 حالة وفاة جديدة.

وبوجه عام سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و275520 حالة إصابة مؤكدة و106523 حالة وفاة.

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