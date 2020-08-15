شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 112 إصابة جديدة بكورونا و 17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 17 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، بخروج 968 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 57 ألفاً و 858 حالةً.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 96 ألفاً و 220 حالةً من ضمنهم 57 ألفاً و 858 حالةً تم شفاؤها، و 5124 حالة وفاة.