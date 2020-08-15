كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السياسيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدافعون عن اتفاقية الإمارات وإسرائيل.. فماذ قالوا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
العديد من المحللين سعوا للدفاع عن الاتفاقية من جهة وإظهار ضعف موقف الدول المنتقدة لها من جهة أخرى، فقال وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد علن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل اليوم عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية. انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأظهر الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، دعمه ااتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، مستشهدا بفتوى عبدالعزيز ابن باز، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية حول هذه القضية، قائلا خلال تغريدة على "تويتر":" "كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك".
وقال الكاتب والصحافي سليمان العقيلي أن السعودية تنظر للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما كشأن سيادي إماراتي لا دخل لأحد به. واعتبر أن الاتفاق يمكن أن يسفر عن نتائج جيدة بالنسبة للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، عبر وقف ضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن لإسرائيل. مستبعدا أن تحذو الرياض حذو أبوظبي في تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
وذكر أحد المستخدمين:"يقولون بانه اتفاق_العار وهم من يتاجرون بقضيتها ويستعطفون الناس من أجل مصالحهم الخاصة فانظر ماذا بقي من فلسطين بسببهم..انظر بتمعن واسبعد عاطفتك"، في حين كتب نشاط آخر:" #تركيا_70_عام_من_التطبيع. مافيه اوقح من انك تشوف معارضه على اتفاق الامارات الا من تركيا اللي لها سبعين سنه مطبعه مع اسرائيل واول دوله اعترفت فيها واقامة سفاره وبينهم علاقات قويه والمشكله انهم يحاولون يتناسون كل هذا بالمزايدات والمتاجره بقصية #فلسطين.. بجيحين جدًا!!".