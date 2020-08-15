تبعا لقرار الاتحاد الأوروبي.. السويد تفرض قيودا على سفر المغاربة في ظل الجائحة

بعد أيام من اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار سحب المغرب من قائمته الخاصة بالدول المعفاة من قيود السفر في طل الجائحة، بدأت قائمة الدول الأوروبية التي تفرض القيود على سفر لمغاربة تتسع.

فبعد هولندا، أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، عن فرض قيود على المسافرين القادمين من المغاربة لدخول أراضيها، بسبب تزايد آعداد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في المغرب.

وأوضحت الحكومة السويدية، في منشور لها، إن قرارها يأتي تبعا للمعطيات التي قدمتها مفوضية الاتحاد الأرروبي، وبالتالي لم يعد من الممكن إعاء المغاربة بشكل كامل من قيود السفر المفروضة في ظل الجائحة.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في بيان، أن الاتحاد قرر سحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات بكوفيد-19.

ولا يشمل هذا الإجراء مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد عائلاتهم القادمين من المغرب، ولا المقيمين فيه لمدة طويلة. وقد تقلص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخوله من 14 إلى 11 منذ وضع هذه القائمة التي تستند إلى معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما.