“التشامبيونزليغ”.. بايرن ميونيخ “ينهي” الشوط الأول متقدما على برشلونة برباعية

بلال نوالي – صحافي متدرب

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول متقدما على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لحساب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل للبايرن الهدف الأول توماس مولر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعدل برشلونة النتيجة عن طريف دافيد الابا ضد مرماه.

وواصلت الماكينات الألمانية سيطرتها على الشوط الأول بتسجيل تلاتة أهداف أخرى تناوب على تسجيلها كل من إيفان بريسيتش وسيرج جناب ي، وتماس مولر.