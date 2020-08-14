شكرا لقرائتكم خبر عن 326 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 143 حالة لعمالة وافدة، و182 حالة لمخالطين لحالات قائمة و حالة واحدة قادمة من الخارج. وأشارت إلى تعافي 289 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 42469.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 326 إصابة جديدة بكورونا في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.