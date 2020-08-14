شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تسجل 9 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و78 ألفاً و301 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.

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