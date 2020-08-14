ضوء أخضر لعقوبات أوروبية على روسيا البيضاء

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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منح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لفرض العقوبات على مسؤولين في روسيا البيضاء، بسبب القمع الذي يمارسه رئيس البلاد على المتظاهرين السلميين بعد الانتخابات.

بروكسل: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة على تحديد سلسلة أهداف في روسيا البيضاء، لفرض عقوبات جديدة عليها ردًا على حملة القمع التي شنها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ضد المتظاهرين السلميين بعد الانتخابات التي أعادته رئيسًا للبلاد، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول أوروبي بعد اجتماع الوزراء عبر الفيديو: "اتفق وزراء الخارجية على فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن القمع وسيتم وضع قائمة بالأسماء".