يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
منح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لفرض العقوبات على مسؤولين في روسيا البيضاء، بسبب القمع الذي يمارسه رئيس البلاد على المتظاهرين السلميين بعد الانتخابات.
بروكسل: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة على تحديد سلسلة أهداف في روسيا البيضاء، لفرض عقوبات جديدة عليها ردًا على حملة القمع التي شنها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ضد المتظاهرين السلميين بعد الانتخابات التي أعادته رئيسًا للبلاد، وفق ما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤول أوروبي بعد اجتماع الوزراء عبر الفيديو: "اتفق وزراء الخارجية على فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن القمع وسيتم وضع قائمة بالأسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر ضوء أخضر لعقوبات أوروبية على روسيا البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.