العراق يعتقل عشرات الدواعش لدى تسللهم من سوريا

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"الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد الجمعة عن إحباط عملية تسلل جماعية لعناصر من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، واعتقال العشرات منهم.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية المشتركة في بيان إنه "من خلال المتابعة والتدقيق ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة وبعد نصب كمين محكم تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين من الجيش العراقي ليل الخميس من رصد 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".

وأشارت الخلية الى أنه "تم إلقاء القبض عليهم جميعاً، وضبطت بحوزتهم 344 مشعل تفجير و140 علبة أسطوانة أصابع TNT، وقد جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء.

معلومات استخبارية دقيقة

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وقال النائب السابق عن محافظة نينوى الشمالية عبد الرحمن اللويزي ان الجيش العراقي تصدى لـ 39 عنصراً من تنظيم داعش حاولوا التسلل من سوريا.

وكتب اللويزي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها استخبارات الفرقة 20 من الجيش العراقي تفيد بأن مجاميع إرهابيةً تخطط للدخول عبر الحدود السورية الى جزيرة نينوى فتم نصب كمين محكم لهم تمكنت خلاله افواج من الفرقة من القاء القبض على 31 إرهابياً بينهم عرب وأجانب وتم قتل 8 إرهابيين آخرين حاولوا الفرار".

وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، والتي اجتاحها التنظيم صيف عام 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات متفرقة بين فترة وأخرى.