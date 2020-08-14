وفاة شابة عثر عليها في منطقة خلاء بالبيضاء..تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجسدي

على خلفية تداول نشطاء شريط فيديو، يتضمن معطيات حول تعرض سيدة لجريمة قتل بعد اختطافها وتعريضها لاعتداء جنسي من قبل عصابة إجرامية بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وبحسب المصدر نفسه، كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بتاريخ 11 غشت الجاري بإشعار حول العثور على الضحية بفضاء خلاء بمنطقة مولاي رشيد، وهي في حالة صحية حرجة جراء تعرضها لاعتداء جسدي مقرون بالاغتصاب، حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث وافتها المنية جراء الاصابات التي تعرضت لها.

وأوضحت ولاية الأمن في مدينة الدار البيضاء، عبر بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، حيث تبين من خلال البحث الأولي أنه عمل على نقل الضحية باستعمال القوة إلى مسرح الجريمة باستعمال دراجة ثلاثية العجلات، قبل أن يعرضها لاعتداء تسبب في وفاتها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، خصوصا فيما يتعلق بالكشف عن حقيقة تورط مشتبه فيهم أخرين في ارتكابها.