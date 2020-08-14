شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنفعل ما بوسعنا لعدم انتهاء حظر الأسلحة على إيران والان نبدء بالتفاصيل
وذكر بومبيو في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا ضمن جولته الأوروبية التي تشمل 4 دول أننا "سنفعل كل ما بوسعنا في إطار أداتنا الدبلوماسية لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة".
وقال إننا "نطلب من الدول أن تحث مجلس الأمن الدولي لإعادة تجديد حظر السلاح على إيران". وقال إننا "لا يمكننا السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أن تشتري وتبيع الأسلحة. أعني أن هذا مجرد جنون".
وينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران في تشرين أكتوبر بموجب بند من قرار الأمم المتحدة رقم 2231 ، وهو قرار أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الست في فيينا عام .2015
وتطالب مسودة مشروع القرار الأمريكية بتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى.
وبدأت عملية التصويت على النص يوم الخميس، بموجب قواعد العمل عن بعد للدول الأعضاء بالمجلس الخمسة عشرة، في خضم جائحة فيروس كورونا حيث لن تظهر النتائج إلا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
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