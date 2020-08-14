الدار البيضاء..إغلاق بعض الأحياء في المدينة القديمة بسبب كورونا-فيديو

تصوير: يونس مردوخ

بدأت سلطات مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، إغلاق بعض الأحياء السكنية في المدينة العتيقة، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، مع تشديد المراقبة الأمنية للحد من تنقلات المواطنين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات قامت بإغلاق بعض الأحياء الخاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث نزلت السلطات بثقلها صباح اليوم، وعمدت على تطويق المدينة عبر نشر متاريس بين مختلف المداخل والمخارج المؤدية إليها، لمنع المواطنين من التنقل.

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ويشار إلى أن السلطات المحلية في عمالة عين السبع الحي المحمدي، قامت بإغلاق منطقة “مشروع الحسن الثاني”، بسبب تزايد عدد الإصابات المحلية المؤكدة بفيروس كورونا، وظهور بؤر في المنطقة المذكورة، وذلك أول أمس الثلاثاء.

وتم تسجيل 393 حالة إصابة بكورونا أمس الخميس، بجهة الدار البيضاء-سطات، منها 331 حالة بالدارالبيضاء فقط.