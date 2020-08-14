استنجاد بأطباء القطاع الخاص لدعم المستشفيات العمومية في معركة كورونا

في ظل تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والحالات الحرجة والوفيات، بدأت دعوات توجه لأطباء القطاع الخاص، للتدخل لدعم المنظومة الصحية في مواجهة الوباء.

وفي ذات السياق، وجه والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال الخطيب لهبيل دعوة لأطباء القطاع الخاص على صعيد الجهة، للتعبئة مع زملائهم في القطاع العام لمحاربة وباء كورونا.

والي الجهة، جمع هذا الأسبوع مسؤولي الصحة العموميين، وأطباء القطاع الخاص ببني ملال، متحدثا عن الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في تدعيم القطاع العمومي لمواجهة تفشي وباء كورونا “كوفيد 19″، داعيا الى تعبئة وانخراط أطباء القطاع الخاص في محاربة هذه الجائحة، حيث تم الاتفاق على تنظيم تناوب بين أطباء القطاع الخاص، بوضع رهن إشارة المصالح الصحية بالمدينة أطباء للمداومة خلال كل يوم لدعم الموارد البشرية بالقطاع العام وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تركيز جهودها على محاربة هذا الوباء.

تدخل والي الجهة لدعم القطاع العمومي في بني ملال، يأتي في طل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجهة، واتخاذ السلطات لعدد من التدابير لمحاولة حصر أعداد المصابين الجدد بالفيروس.