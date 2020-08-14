بعد زيارته الأولى لابنه.. والد الراضي: عمر بوضع وصحة جيدة في العزل .. مطمئن لبراءته ويشكر كل أصدقائه وداعميه

شدد الصحافي عمر الراضي، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على تمسكه ببراءته من جميع التهم التي وردت بصك اتهام النيابة العامة بحقه.

وعبر الراضي، من خلال والده ادريس، الذي زاره للمرة الاولى، صباح اليوم الجمعة، عن شكره العميق لكل من سانده في قضيته، مؤكدا أن معنوياته مرتفعة ومتأكد من براءته وأن جميع التهم الموجهة إليه ستسقط لحالها، وداعيا أصدقاءه إلى عدم التأثر بالقضية والإستمتاع بعطلتهم.

وحول أوضاع عمر داخل السجن، قال الراضي الأب في حديث ” لليوم 24″، إن ظروفه جيدة ولازال في غرفة للعزل بها بمصحة السجن، حيث يقضي وقته بالقراءة بعدما نقلت إليه مجموعة من الكتب.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، قد قررت في 29 يوليوز الماضي، إحالة الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق، في قضية “مس بسلامة الدولة” و”التخابر مع عملاء دولة أجنبية”، بالإضافة إلى قضية تتعلق بالاغتصاب، وهي التهم التي يؤكد الراضي على نفيها.