شكرا لقرائتكم أميركا تنفذ أكبر عملية مصادرة لنفط إيراني على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا وصادرتها.
ووصفت وزارة العدل هذا الأمر بأنه "أكبر عملية مصادرة أميركية لوقود إيراني على الإطلاق".
وقالت الوزارة إنها نفذت أمراً أصدرته محكمة أميركية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات.
وأضافت أنه، "بمساعدة شركاء أجانب" باتت الشحنات المصادرة تحت السيطرة الأميركية.
وذكرت أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية.
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