أردوغان: نبحث سحب سفيرنا من أبوظبي ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو ظبي، ردا على اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها بإسطنبول على دعم تركيا المستمر للشعب الفلسطيني، قائلا: “نبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسنبقى كذلك”.

وتابع: “نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا”.