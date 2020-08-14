أردوغان: نبحث سحب سفيرنا من أبوظبي ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو ظبي، ردا على اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.
وأكد أردوغان في كلمة ألقاها بإسطنبول على دعم تركيا المستمر للشعب الفلسطيني، قائلا: “نبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسنبقى كذلك”.
وتابع: “نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا”.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس الخميس، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي المفاجئ، حول التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، معلنة سحب سفيرها من أبوظبي.
واعتبرت القيادة في بيان شديد اللهجة، ما قامت به الإمارات “خيانة”، ووصفته بـ”المشين”، داعية إلى “عدم مقايضة” تعليق ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية بالتطبيع. كما طالبت بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.
واستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الخميس، السفير الفلسطيني لدى “أبو ظبي”، رداً على الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي “بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، جرى استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري”.
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