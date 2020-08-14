تداعيات كورونا..ممونو الحفلات يبسطون معاناتهم أمام وزارة الصناعة والتجارة

على خلفية تداعيات جائحة كورونا السلبية على مموني الحفلات في المغرب؛ عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حفيظ العلمي لقاء مع محمد رحال السولامي، رئيس الفدرالية المغربية لمموني الحفلات، حول تداعيات أزمة كوفيد 19 على قطاع تموين الحفلات.

وقال حفيظ العلمي، وزير للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إنه اجتمع مساء أمس مع الفدرالية المغربية لمموني الحفلات، للبحث عن سبل دعم مهنيي وفاعلي القطاع ومواكبتهم، على إثر تداعيات كورونا.

ويطالب ممونو الحفلات السماح لهم باستئناف عملهم، بسبب تضررهم من أزمة كورونا، بينما الحكومة منعت تنظيم الحفلات والجنائز بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 منذ مارس الماضي.



وكان عددا من مموني الحفلات خرجوا إلى الاحتجاج، خلال الأسابيع الماضية، من أجل لفت الإنتباه لمعاناتهم.