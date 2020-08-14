«التحالف» يعترض «مسيّرة» و«باليستيين» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، طائرة من دون طيار «مفخخة» وصاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية، وتدمير صاروخين باليستيين مساءً أطلقتهما الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

وأشار إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها في تهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.