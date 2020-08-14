“نزهة تتحول إلى مأساة بتيزنيت.. غرق شابة بشاطئ “أكلو

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بشاطئ سيدي بنوار، مساء أمس الخميس، جثة شابة، كانت قد لقيت مصرعها غرقا، ضواحي أكلو إقليم تيزنيت.

وحسب مصادر محلية، فقد لقيت شابة في العشرينيات مصرعها بشاطئ بنوار أمام أعين بعض المواطنين، الذين لم يستطيعوا إنقاذها.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الإنقاذ، التابعة للوقاية المدنية، هرعت إلى عين المكان فور علمها بالخبر، لإنقاذ الشابة، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وحلت في عين المكان مختلف المصالح الأمنية المختصة، حيث تم انتشال جثة الضحية، ونقلها صوب مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.