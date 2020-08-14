«البحر المتوسط يشتعل» .. أردوغان: أي هجوم على سفينة تركية للتنقيب سيكون «ثمنا باهظا»

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات حملت رسائل تهديد لليونان ، قال خلالها إن أي هجوم على سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط سيستتبع "ثمنا باهظا"، وأشار إلى أن تركيا تصرفت بالفعل بناء على هذا التحذير.

وألمح أردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن السفينة "عروج ريس" تعرضت لهجوم خلال عملها الاستكشافي، وأن تركيا "ردت بشكل مناسب"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وقال أردوغان "قلنا لهم، إياكم أن تتجرؤوا على مهاجمة سفينتنا عروج ريس، وقلنا سوف تدفعون ثمنا باهظا إذا ما هاجمتموها. وقد تلقوا الجواب الأول اليوم".

ولم يقدم أردوغان أي تفاصيل بشأن هذا الهجوم، وانتقل بسرعة إلى موضوع آخر في خطابه الذي تناول مجموعة واسعة من القضايا.

وفي أثينا نفت وزارة الدفاع اليونانية مهاجمة السفينة التركية، وقال مسؤول في الوزارة لفرانس برس "لم يحصل أي حادث".