زعيمة المعارضة تحشد لأحد الاحتجاج في بيلاروسيا

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مينسك: دعت مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا الجمعة إلى تظاهرات "سلمية حاشدة" في جميع أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع تنديدا بالقمع العنيف للاحتجاجات على إعادة انتخابات الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
وقالت تيخانوفسكايا التي انتقلت في مطلع الأسبوع إلى ليتوانيا المجاورة بعد تعرضها لضغوط بحسب أوساطها، في فيديو نشرته على الإنترنت "أطلب من جميع رؤساء البلديات أن ينظموا في 15 و16 آب/أغسطس تجمعات سلمية حاشدة في كل مدينة" من بيلاروس.
ونددت بـ"موجة دامية" من القمع واصفة الوضع بأنه "حرج" ودعت "النظام إلى وقف ذلك والانتقال إلى الحوار". وأكدت "لن يرضى البيلاروسيون أبدا بعد اليوم بالعيش في ظل هذا النظام".
وأشادت بالسلسلات البشرية التي شهدتها أنحاء البلاد منذ الأربعاء وبعضها شكلتها نساء يرتدين ملابس بيضاء، وبالإضرابات في المصانع للمطالبة بوقف القمع وبانتخابات حرة.
وأعلنت تيخانوفسكايا الإثنين فوزها في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس داعية لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما إلى التنحي.
ونددت بعمليات تزوير خلال الانتخابات فيما أفادت النتائج الرسمية عن حصولها على 10% من الأصوات مقابل أكثر من 80% للرئيس المنتهية ولايته.
وأثارت نتائج الانتخابات تظاهرات منذ الأحد تم قمعها بشدة على مدى أيام ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد غير معروف من الجرحى فيما تم توقيف آلاف الأشخاص.
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