ترحيب ألماني ياباني بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 2:03 مساءً

وأشادت ألمانيا بالاتفاق “التاريخي”، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إقامة علاقات بين البلدين “يعد مساهمة مهمة في السلام في المنطقة”.

وأضاف ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه هنأ نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي خلال مكالمة هاتفية على “هذه الخطوة التاريخية”.

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وتابع: “نأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة، وأن يعطي زخما جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط”.

كما رحبت اليابان بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات وإسرائيل.

واعتبرت وزارة الخارجية اليابانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل “خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وأعلن بيان ثلاثي إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان أن “هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط”، وأشار إلى أن “بدء علاقات مباشرة سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب”.

كما شدد البيان على أنه “نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية”.

وقوبل الاتفاق بردود فعل إيجابية عربيا ودوليا