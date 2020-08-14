محكمة مراكش تنتصر لباطمة في قضية “تصوير محاكمتها”

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أمس الخميس، مصممة الأزياء سلطانة، بالحبس ل 4 أشهر، على خلفية اتهامها في قضية “تصوير جلسات محاكمة دنيا باطمة” في ملف” حمزة مون بيبي ”.

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بتورط سهام بادة المعروفة بسلطانة في القضية رفقة سيدة أخرى رافقتها وهي من اتهمت بتصوير أطوار جلسة باطمة خلسة، وقد أدينت ب 10 أشهر حبسا نافدا, إضافة لأداء المتهمتين، تعويضا ماليا تضامنيا فيما بينهما لفائدة الفنانة دنيا بطمة قيمته 50000 درهم، وباداء المصممة سلطانة غرامة مالية قيمتها 3000 درهم وشريكتها غرامة حددت في 5000 درهم

وتوبعت، المصممة سلطانة ورفيقتها بتهم التصوير عبر تقنية البث المباشر لأطوار محاكمة باطمة في قضية “حمزة مون بيبي”، قصد التشهير بها.

وكانت سلطانة قد استدعيت للتحقيق يوم الواقعة، وتقرر متابعتها في حالة سراح، في حين توبعت رفيقتها في حالة اعتقال.