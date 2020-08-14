إحباط محاولة تهريب 720 طائرا من نوع الحسون بالفقيه بنصالح

أحبطت دورية مكونة من رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية ببني ملال ورئيس وحدة تتبع ومراقبة الوحيش بتنسيق مع النيابة العامة المختصة والشرطة الولائية لبني ملال، عملية تهريب 720 طائرا من نوع الحسون، على مستوى مدينة الفقيه بن صالح، والتي كانت معدة للتهريب خارج الجهة.

وكانت الطيور مخبأة بعناية داخل أقفاص خشبية على متن شاحنة متوسطة الحجم محملة بصناديق معدة لنقل الخضر والفواكه.

جدير بالذكر أن فصيلة طائر الحسون محمية وممنوع صيدها أو محاولة تهجيرها خارج المغرب أو تحنيطها للزينة بمقتضيات قانون 05/29 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، الذي يسهر على تطبيقه قطاع المياه والغابات، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.

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وقد جرى العمل على إطلاق سراح هذه الطيور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، كما تجرى متابعة المتهمين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.