شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. 1451 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 اصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن عدد حالات الوفاة بلغت 1077 حالة، وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

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