شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة. وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964حالة.

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