تفاصيل اجتماع «أمريكى – يونانى» فى فيينا لبحث عدوان تركيا فى المتوسط.. وأعضاء فى الكونجرس يطالبون بفرض عقوبات مشددة على أنقرة

طالب أعضاء في الكونجرس الأميركي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بعقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، تعهد نائب الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمستبد، وتوعد بدعم معارضته حتى يتم إسقاط "المستبد أردوغان"، واتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معربا عن قلقه من وجود 50 رأسا نوويا أميركيا في تركيا، كما تعهد بالعمل مع حلفاء أميركا في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في حوار مطول أجراه مع صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية، كشف فيه عن موقفه السياسي تجاه أردوغان بعد مقابلات مماثلة مع مرشحي الحزب الديمقراطي ونشرت تباعا على مدى الأشهر الماضية.

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وعند سؤال الصحيفة له: "هل تشعر بالارتياح لأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة نووية في تركيا بالنظر إلى سلوك أردوغان؟"، أجاب "إن مستوى راحتي قد تقلص كثيرًا، لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان". حسبما نشر موقع "العربية-نت".

وأفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أنه سيتم عقد اجتماع أمريكى يونانى فى فيينا وأوروبى فى بروكسل لبحث عدوان تركيا فى البحر المتوسط.

وأكدت أن أعضاء فى الكونجرس الأمريكى يطالبون وزير الخارجية مايك بومبيو بعقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها فى المتوسط.