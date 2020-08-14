الاحتجاجات مستمرة في بيلاروسيا المستعدة لحوار "بناء"

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مينسك: أكدت وزارة خارجية بيلاروسيا الجمعة استعداد مينسك لإجراء حوار "بناء" مع الخارج حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحركة الاحتجاج التي تلتها ويتم قمعها بعنف.

وقالت الخارجية في بيان إن "الجانب البيلاروسي مستعد لحوار بناء وموضوعي مع شركائه الأجانب حول كل القضايا المرتبطة بسير الأحداث في بيلاروس خلال الحملة الانتخابية وبعد انتهائها".

ودان الغربيون بشدة قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات.

وأعلنت الشرطة في بيلاروسيا الخميس احتجاز مئات المحتجين الإضافيين مع تواصل التظاهرات. وأصيب العشرات وقتل شخصان نتيجة استعمال الشرطة قنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع وخراطيم المياه، وكذلك الرصاص الحي في مناسبة واحدة على الأقل، لتفريق المتظاهرين.