أفغانستان تبدأ في إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأفغانية، الجمعة، أنّها شرعت في إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان البالغ عددهم 400 سجين، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين.



وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن 80 سجيناً أطلق سراحهم الخميس، موضحا أن ذلك سيسمح "بتسريع الجهود من أجل مناقشات مباشرة ووقف دائم ووطني لإطلاق النار".

وكان مصير هؤلاء السجناء من العقبات الرئيسية لبدء المفاوضات التي أرجئت مرات عدة، بين طالبان والحكومة الأفغانية التي تعهدت القيام بتبادل سجناء قبل ذلك.

وقالت مصادر إن الرئيس الأفغاني أشرف غني وقع، الإثنين الماضي على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء اعتبرت طالبان إطلاق سراحهم شرطا لبدء محادثات السلام.

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وأضاف مصدر بقصر الرئاسة: تم توقيع المرسوم بعد يوم من توصية المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان والمعروف باسم "لويا جيركا" بالإفراج عن 400 من سجناء طالبان‭ ‬الخطرين الذين لديهم سجلات حافلة في أعمال العنف حتى يتسنى بدء محادثات السلام.

وقالت طالبان إنه فور الإفراج عن السجناء ستبدأ محادثات السلام في غضون أسبوع بعد تأجيل استمر شهورا منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق لسحب القوات في فبراير/ شباط.

وفي إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير/شباط الماضي، ويتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تمت الموافقة على إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من سجناء طالبان من السجون الأفغانية كشرط لإجراء محادثات بين الحركة والحكومة المدعومة من واشنطن.

ووافق "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد، على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ400.