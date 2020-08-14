شكرا لقرائتكم البنتاغون يشكل فريق عمل لتحليل الأجسام الطائرة المجهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المتوقع أن يكشف البنتاغون عن فريق عمل مكرس للتحقيق في تقارير الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs) مكون من أعضاء في البنتاغون وبقيادة كبار المسؤولين في الأيام المقبلة. وأفادت شبكة CNN أن فريق العمل سيرأسه نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست، وفقًا لاثنين من مسؤولي وزارة الدفاع. وأكدت الوكالة لأول مرة أنها قامت بتشغيل برنامج يعمل على تحديد الأجسام الطائرة المجهولة في عام 2017.

ويأتي تشكيل فريق المهام بعد عدة أشهر من إصدار وزارة الدفاع مقاطع فيديو لمواجهات بين الطيارين الأميركيين والأجسام الطائرة، مشيرة إلى أن التفسيرات للأجسام الطائرة أو الطائرات لا تزال غير واضحة.

وتهدف وزارة الدفاع من عملية كشف مقاطع الفيديو لتوضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا ، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا ،" ووفقا لبيان وزارة الدفاع الذي أصدر في أبريل" حيث تظل الظواهر الجوية التي لوحظت في مقاطع الفيديو بأنها" مجهولة "وفق البيان.

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وقد أشاد بهذا الإعلان السيناتور السابق هاري ريد، وهو مدافع منذ فترة طويلة عن مزيد من الشفافية الحكومية في التحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة.

وقد أعرب مشرعون آخرون بمن فيهم السيناتور ماركو روبيو عن دعمهم لزيادة الجهود لتحديد مثل هذه الطائرات، لا سيما تلك التي تم رصدها بالقرب من القواعد العسكرية.

وكتب ريد في تغريدة في نيسان (أبريل): "أنا سعيد لأن البنتاغون يصدر أخيرًا هذه اللقطات، لكنه لا يكشف كل المواد المتاحة. تحتاج الولايات المتحدة إلى إلقاء نظرة علمية جادة على هذا وأي تداعيات محتملة على الأمن القومي. الشعب الأميركي يستحق أن يكون على علم ".