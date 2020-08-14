تحطم طائرة أميركية مسيرة في شمال النيجر

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مسيّرة أميركية
وأوضحت القيادة “فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي”.
وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأميركيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين في 29 شباط و23 نيسان 2020 في منطقة أغاديز أيضا. وقد أرجع الجيش الأميركي السبب إلى “عطل تقني”.
وفي المجموع، هذه رابع طائرة أميركية بدون طيار تتحطم في النيجر، الدولة الفقيرة التي تواجه هجمات جهادية مميتة في الأجزاء الجنوبية الشرقية قرب نيجيريا والغرب على الحدود مع مالي.
وفي تشرين الأول 2014 ، تحطمت طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة في مطار نيامي، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.
وقد بدأت واشنطن تسيير طائراتها بدون طيار من مطار نيامي العام 2013، لتقديم دعم استخباراتي للقوات الفرنسية التي تحارب منذ كانون الثاني من ذلك العام الجماعات الإسلامية التي سيطرت على شمال مالي، وكذلك في إطار القتال ضد الجهاديين عموما.
ثم سمحت النيجر ببناء قاعدة أميركية كبرى للطائرات بدون طيار في أغاديز ما أعطى الولايات المتحدة منصة مراقبة لمنطقة الساحل بكاملها.
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