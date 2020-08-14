شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 13 أغسطس مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 22 حالة من الإصابات الجديدة حالات وافدة من الخارج مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وسجلت اللجنة أيضا 28 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وكانت قد سجلت 20 حالة من هذا النوع قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84786 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.