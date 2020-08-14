أفغانستان تفرج عن 400 معتقل من طالبان

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كابول: أعلنت السلطات الأفغانية الجمعة أنّها باشرت إطلاق سراح 400 سجين ينتمون لحركة طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن ما مجموعه 80 سجيناً أطلق سراحهم الخميس.

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